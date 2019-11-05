Администрация Анапы ответит за городское благоустройство экономкласса

Анапа не теряет популярности у туристов. По данным кубанских властей, в самом солнечном городе России в этом году отдохнули 4,8 млн туристов. Для них во всероссийской здравнице обновляют развлекательную и оздоровительную инфраструктуру, строят гостиницы, реконструируют набережную и транспортные развязки. Между тем жители города-курорта тоже хотят комфорта и требуют большего внимания к себе от местных властей.

Съемочная группа Федерального агентства новостей вместе с «ревизорами» Общероссийского народного фронта выясняла, почему анапчане недовольны благоустройством своих дворов.

В декабре 2018 года администрация Анапы соорудила спортивную площадку во дворе дома №165 по ул. Ленина. Благодаря трибунам она могла стать центром притяжения активных анапчан, а превратилась в образец благоустройства экономкласса. Сидения поломаны, трибуны перевернуты — они попросту не были закреплены. Железный каркас дети используют в качестве вешалок для одежды и вещей.

«Трибуны для меня как для мамы опасны, — жалуется корреспонденту ФАН местная жительница Татьяна Магаськина, — потому что на трибунах очень скользкое покрытие, дети лазают, падают. У пластмассовых сидений отломились спинки. Край острый, дети лазают и режут ноги. Сильно резали летом».

От детских ударов по мячу во дворе стоит грохот. Металлическое ограждение разваливается, одна секция уже вылетела. Взрослые пытаются спасти площадку, приваривая к столбам железные прутья. Юные спортсмены помогают подбирать отлетевшие крепления.

«От удара эта сварка отлетает, и уже наш руководитель общественности сам приваривает лично, — показывает Татьяна сварочные рубцы на дверях. — Вот эти хомуты крепит наш тренер, руководитель ТОС и дети, чтобы не выпадали секции. Эти заглушки нежные, они не выдерживают удара. У меня все детки собирают здесь железки, крепеж. Ходят, наводят порядок».

Контракт на благоустройство двора обошелся администрации города-курорта в 15 миллионов рублей. Следить за состоянием спортивной площадки чиновники посчитали излишним.

«Тут больше 100 кустарников, многие из которых засохли. Мы видим на площадке засохшие деревья. Это говорит о том, что 15 млн потратили и забыли», — констатирует эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Горюханов.

Не лучше ситуация и во дворе на улице Лермонтова, 77. Строители соорудили спортивную площадку без какого-либо оборудования и заперли ее на замок. Спортивные тренажеры, которые здесь стояли, демонтировали и увезли. С лавочками во дворе тоже решили не заморачиваться — вместо них вдоль дорожек красуются вазоны для цветов. Две недели назад местные жители наполнили их землей.

«Из того, что обещали, ничего не сделали, — обреченно вздыхает председатель ТОС №53, старшая по дому Наталья Кедики. — Нет бельевых веревок, которые обещали. Мы обращались и просили: сделайте нам по плану. «Разберемся, сделают, ждите». Вот мы и ждем скоро уже как год».

Заказчик и поставщик путаются в простых фигурах. В актах приемки указаны сидения в форме грузовиков. На игровой площадке почему-то стоят «самолеты». Пара-тройка таких «пустяков» — и благоустройство двора превращается в одну большую медвежью услугу, говорят общественники.

«Мелочь, кажется, но дальше получается, что должна быть лавочка, а на ее месте вазон. И мы приходим, а люди сидят на корточках вокруг вазона», — отметил Валерий Горюханов.

Все это ничто по сравнению с реальной бедой, с которой столкнулся двор после так называемого благоустройства, говорят местные жители.

«У нас подтопляет подъезды, щитовую. Постоянно стоит в подвале вода, — жалуется Леонид Подобрый. — Наш дом был затоплен таким потоком, что можно корабли, лодки здесь ставить и спускаться вот туда вниз из-за этой реконструкции».

Дома находятся в низине, каждый раз после дождя во двор со всей округи стекается вода. По затопленным дорогам ни пройти, ни проехать, возмущаются люди. Оказалось, чиновники не предусмотрели в проекте строительство системы водоотведения. В результате асфальт и тротуарная плитка просели.

«Был на приеме у главы администрации с этим всем бардаком. Ответ был, что все будет устранено, что все хорошо. Ответ меня поразил: «Подтопление домов здесь из-за длительных проливных дождей». Вот ответ какой! Вместо тех мер, которые я им предлагал принять», — возмущен пенсионер.

Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал власти регионов за равнодушие к просьбам жителей при формировании комфортной городской среды. Глава государства призывал местные власти не отделываться имитацией учета мнения общественности и исключить «бюрократический футбол».

«Мы видим острые проблемы, государство выделяет деньги на их решение, а люди ничего не получают. Какое у них может быть доверие и уважение к местным властям? Каким образом можно так благоустраивать, что все вокруг недовольны? Это, конечно, удивительно», — недоумевает Валерий Горюханов.

Как отметил эксперт ОНФ по строительству Дмитрий Барабашов, специалисты муниципального технического надзора не реагируют вовремя на заявки граждан.

«Будем отправлять рекламацию на работу данного подрядчика и ставить под вопрос компетенцию заказчика, который принимал работы», — сказал он.

8,3 млн рублей потрачены неэффективно, заключили эксперты ОНФ. За некачественную работу местным властям и подрядчику придется отвечать.

«Администрация должна обратить внимание на эти объекты, потому что они очень важны для жителей. Усилить контроль над их вводом в эксплуатацию, использованием материалов и качеством работ, возможно, вплоть до установки камер — смотреть, как это происходит, в ежедневном режиме. Тут не нужно ничего особенного: просто встретиться с жителями и спросить, что их не устраивает в этом дворе, и сделать это», — считает Валерий Горюханов.

После вердикта Федеральной антимонопольной службы и местной прокуратуры общественники намерены проинспектировать брошенные властями объекты вновь.

В рамках инициативы ОНФ «Город N» аналогичный подход властей и предпринимателей к благоустройству городских дворов общественники обнаружили в Мичуринске. Ранее в Анапе «ревизоры» оценили госконтракты на строительство детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.