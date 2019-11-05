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Администрация Анапы ответит за городское благоустройство экономкласса

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Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

Анапа не теряет популярности у туристов. По данным кубанских властей, в самом солнечном городе России в этом году отдохнули 4,8 млн туристов. Для них во всероссийской здравнице обновляют развлекательную и оздоровительную инфраструктуру, строят гостиницы, реконструируют набережную и транспортные развязки. Между тем жители города-курорта тоже хотят комфорта и требуют большего внимания к себе от местных властей.

Съемочная группа Федерального агентства новостей вместе с «ревизорами» Общероссийского народного фронта выясняла, почему анапчане недовольны благоустройством своих дворов.

В декабре 2018 года администрация Анапы соорудила спортивную площадку во дворе дома №165 по ул. Ленина. Благодаря трибунам она могла стать центром притяжения активных анапчан, а превратилась в образец благоустройства экономкласса. Сидения поломаны, трибуны перевернуты — они попросту не были закреплены. Железный каркас дети используют в качестве вешалок для одежды и вещей.

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

«Трибуны для меня как для мамы опасны, — жалуется корреспонденту ФАН местная жительница Татьяна Магаськина, — потому что на трибунах очень скользкое покрытие, дети лазают, падают. У пластмассовых сидений отломились спинки. Край острый, дети лазают и режут ноги. Сильно резали летом».

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

От детских ударов по мячу во дворе стоит грохот. Металлическое ограждение разваливается, одна секция уже вылетела. Взрослые пытаются спасти площадку, приваривая к столбам железные прутья. Юные спортсмены помогают подбирать отлетевшие крепления.

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

«От удара эта сварка отлетает, и уже наш руководитель общественности сам приваривает лично, — показывает Татьяна сварочные рубцы на дверях. — Вот эти хомуты крепит наш тренер, руководитель ТОС и дети, чтобы не выпадали секции. Эти заглушки нежные, они не выдерживают удара. У меня все детки собирают здесь железки, крепеж. Ходят, наводят порядок».  

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

Контракт на благоустройство двора обошелся администрации города-курорта в 15 миллионов рублей. Следить за состоянием спортивной площадки чиновники посчитали излишним.

«Тут больше 100 кустарников, многие из которых засохли. Мы видим на площадке засохшие деревья. Это говорит о том, что 15 млн потратили и забыли», — констатирует эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Горюханов.

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

Не лучше ситуация и во дворе на улице Лермонтова, 77. Строители соорудили спортивную площадку без какого-либо оборудования и заперли ее на замок. Спортивные тренажеры, которые здесь стояли, демонтировали и увезли. С лавочками во дворе тоже решили не заморачиваться — вместо них вдоль дорожек красуются вазоны для цветов. Две недели назад местные жители наполнили их землей.

«Из того, что обещали, ничего не сделали, — обреченно вздыхает председатель ТОС №53, старшая по дому Наталья Кедики. — Нет бельевых веревок, которые обещали. Мы обращались и просили: сделайте нам по плану. «Разберемся, сделают, ждите». Вот мы и ждем скоро уже как год».

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

Заказчик и поставщик путаются в простых фигурах. В актах приемки указаны сидения в форме грузовиков. На игровой площадке почему-то стоят «самолеты». Пара-тройка таких «пустяков» — и благоустройство двора превращается в одну большую медвежью услугу, говорят общественники.

«Мелочь, кажется, но дальше получается, что должна быть лавочка, а на ее месте вазон. И мы приходим, а люди сидят на корточках вокруг вазона», — отметил Валерий Горюханов.

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

Все это ничто по сравнению с реальной бедой, с которой столкнулся двор после так называемого благоустройства, говорят местные жители.

«У нас подтопляет подъезды, щитовую. Постоянно стоит в подвале вода, — жалуется Леонид Подобрый. — Наш дом был затоплен таким потоком, что можно корабли, лодки здесь ставить и спускаться вот туда вниз из-за этой реконструкции».

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

Дома находятся в низине, каждый раз после дождя во двор со всей округи стекается вода. По затопленным дорогам ни пройти, ни проехать, возмущаются люди. Оказалось, чиновники не предусмотрели в проекте строительство системы водоотведения. В результате асфальт и тротуарная плитка просели.

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

«Был на приеме у главы администрации с этим всем бардаком. Ответ был, что все будет устранено, что все хорошо. Ответ меня поразил: «Подтопление домов здесь из-за длительных проливных дождей». Вот ответ какой! Вместо тех мер, которые я им предлагал принять», — возмущен пенсионер.  

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал власти регионов за равнодушие к просьбам жителей при формировании комфортной городской среды. Глава государства призывал местные власти не отделываться имитацией учета мнения общественности и исключить «бюрократический футбол».

«Мы видим острые проблемы, государство выделяет деньги на их решение, а люди ничего не получают. Какое у них может быть доверие и уважение к местным властям? Каким образом можно так благоустраивать, что все вокруг недовольны? Это, конечно, удивительно», — недоумевает Валерий Горюханов.

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

Как отметил эксперт ОНФ по строительству Дмитрий Барабашов, специалисты муниципального технического надзора не реагируют вовремя на заявки граждан.

«Будем отправлять рекламацию на работу данного подрядчика и ставить под вопрос компетенцию заказчика, который принимал работы», — сказал он.

8,3 млн рублей потрачены неэффективно, заключили эксперты ОНФ. За некачественную работу местным властям и подрядчику придется отвечать.

Администрация Анапы ответит за городское благоустройство эконом класса

«Администрация должна обратить внимание на эти объекты, потому что они очень важны для жителей. Усилить контроль над их вводом в эксплуатацию, использованием материалов и качеством работ, возможно, вплоть до установки камер — смотреть, как это происходит, в ежедневном режиме. Тут не нужно ничего особенного: просто встретиться с жителями и спросить, что их не устраивает в этом дворе, и сделать это», — считает Валерий Горюханов.

После вердикта Федеральной антимонопольной службы и местной прокуратуры общественники намерены проинспектировать брошенные властями объекты вновь.

В рамках инициативы ОНФ «Город N» аналогичный подход властей и предпринимателей к благоустройству городских дворов общественники обнаружили в Мичуринске. Ранее в Анапе «ревизоры» оценили госконтракты на строительство детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.

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