Сирия, 4 ноября. Террористы «спящих ячеек» ИГ1 подозреваются в организации двух вылазок в Дейр-эз-Зоре. САА укрепляет блокпосты у Тель-Тамра в Хасаке. Курдские боевики устроили взрыв заминированного мотоцикла на границе с Турцией, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: укрепляют свои блокпосты в районе Тель-Тамра в Хасаке.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на западе и на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на курдскую администрацию в городе Дибан и в организации взрыва в населенном пункте Мухаймида в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в установке СВУ в городе Джараблус на границе с Турцией в Алеппо; инициировали столкновения с союзниками Турции на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими радикалами на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

На территориях, занимаемых поддерживаемыми Анкарой формированиями, произошел новый взрыв. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), сработало СВУ, установленное на мотоцикле. О последствиях случившегося пока ничего неизвестно. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются члены курдских вооруженных бандгрупп, нередко прибегающие к подпольным вылазкам в зонах контроля союзников Турции.

Тем временем на северо-востоке провинции между курдскими боевиками и протурецкими силами возобновились перестрелки. По данным Twitter-канала (NPA_English), противники обмениваются ударами на линии разграничения сил вблизи деревни Хассан на северо-западе от Манбиджа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) предотвратили взрыв на северо-западе от Дейр-эз-Зора. СВУ было обнаружено вблизи одного из контрольно-пропускных пунктов группировки на окраине города Мухаймида. Предполагается, что к его установке могут иметь отношение боевики «Исламского государства», действующие в составе так называемых спящих ячеек.

Между тем Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о нападении неизвестных в масках на дом муниципального совета в городе Дибан, подконтрольном курдской администрации. Налетчики бросили в здание гранату. Никакой информации о последствиях атаки на данный момент не поступало.

Провинция Идлиб

На границе провинций Идлиб и Латакия вновь происходят вооруженные столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции, действующими в составе бандформирований «Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Согласно информации военного источника в сети Twitter (RadioAlKul), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по огневым позициям джихадистов в окрестностях населенного пункта Бдама. Сведения о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент выясняются. Также продолжаются вооруженные стычки в южной части региона. Twitter-канал (ufuk_sy) заявляет о том, что правительственные подразделения нанесли удар по военным объектам исламистов недалеко от города Кафр-Саджна.

Провинция Ракка

Twitter-канал (RojavaNetwork) сообщает о том, что курдские радикалы начали контратаковать позиции формирований, выступающих при поддержке Турции, вдоль трассы М-4 в районе аль-Кантари. В то же время развернулись ожесточенные бои на подступах к населенным пунктам аль-Мушейрифа, Масудия, Сакиру и Умм Барамиль на востоке от Айн-Иссы. Военный источник в сети Twitter (ClaudiaAlMinah) заявляет, что в ходе противостояния был уничтожен бронеавтомобиль протурецких бойцов. О потерях сторон в живой силе пока ничего неизвестно. Напомним, с целью ликвидации угрозы своей национальной безопасности Турция настояла на формировании безопасной зоны на севере САР, которую должны покинуть все радикальные группировки курдов, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК). По условиям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября, патрулирование приграничных районов осуществляется сотрудниками военной полиции РФ и войсками ВС Турции.

Провинция Хасака

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) установили свои блокпосты на магистрали, пролегающей через населенные пункты Камышлы и Тель-Тамр на севере провинции. Размещение дополнительных КПП продиктовано стремлением правительственных войск обеспечить безопасность гражданского населения, проживающего на линии соприкосновения сил курдских боевиков и протурецких сил. Как известно, накануне в этом районе фиксировались вооруженные столкновения, в ходе которых курдские боевики захватили 18 поселений.

1 Организация запрещена на территории РФ.