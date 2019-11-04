День Казанской иконы Божией Матери 2019: история, молитва, поздравления, приметы и запреты

В понедельник, 4 ноября, православные христиане празднуют День Казанской иконы Божией Матери — одной из самых значимых и почитаемых в России. Почему эта икона особенная и как отмечают праздник в честь нее — читайте в материале Федерального агентства новостей.

История

День Казанской иконы Божией Матери празднуется два раза в год: 21 июля — в память о нахождении этого чудотворного образа на одном из пепелищ в Казани в 1579 году, и 4 ноября — в знак благодарности Казанскому образу Богородицы за помощь в изгнании с русской земли польско-литовских захватчиков в 1612 году. Кстати, с 2005 года осеннее чествование Казанской иконы Божией Матери в России совпадает с государственным праздником — Днем народного единства.

По преданию, обретение Казанской иконы Богородицы произошло благодаря девятилетней девочке Матроне, дочери стрельца царского войска. Она жила в Казани, которую за 27 лет до этого отвоевал у Казанского ханства Иван Грозный. В 1579 году город охватил страшный пожар, и преимущественно мусульманское коренное население думало, что это происки христиан.

В это неспокойное время Матроне приснилась Божья Матерь. Она призвала девочку отыскать ее образ на одном из пепелищ. Сначала Матроне никто не поверил, но потом Богородица еще несколько раз являлась девочке во сне, и та смогла убедить взрослых начать поиски образа Пресвятой Девы Марии. В итоге икону, завернутую в сукно, с трудом, но все-таки нашли, а на месте ее обретения построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая Матрона. А первый список с Казанской иконы Божией Матери направили в Москву Ивану Грозному.

Свидетельства о чудесных исцелениях, произошедших благодаря Казанскому образу Богоматери, стали фиксировать с момента перенесения иконы с места ее явления в церковь. Митрополит Казанский Ермоген, первым написавший «Сказания» о чудесах этого образа, в 1606 году стал патриархом Московскими и всея Руси, а к 1611 году возглавил патриотическое движение, сыграв важную роль в преодолении Смутного времени. Ведь во многом благодаря святителю Ермогену народное ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина во время решающих сражений в Москве сопровождала чудотворная Казанская икона Божией Матери. И именно тогда Пресвятую Богородицу стали почитать как заступницу и духовную предводительницу русского народа.

С 1649 года день, когда русские взяли штурмом захваченный поляками Китай-город, стал праздником в честь Казанской иконы Божией Матери, защитившей Россию в Смутное время.

В 1812 году именно в этот день, помолившись перед Казанским образом Богоматери, русские войска генерала Михаила Милорадовича и генерала от кавалерии Матвея Платова разгромили арьергард войск французского маршала Даву в сражении под Вязьмой. Это было первое поражение армии Наполеона после ухода из Москвы.

Пропажа иконы

С момента своего явления и до начала ХХ века оригинал иконы постоянно находился в Богородицком женском монастыре Казани, то есть на месте обретения. Но в ночь на 12 июля 1904 года чудотворный образ был похищен. Вора поймали, им оказался 28-летний крестьянин Варфоломей Чайкин по прозвищу Стоян. Он рассказал, что драгоценности и оклад иконы продал, а сам образ сжег в печи.

Но с тех пор ходят слухи, что Чайкин уничтожил не подлинник, а список с иконы, потому что игуменья монастыря после неоднократных попыток кражи Казанской иконы Божией Матери завела привычку на ночь вместо оригинала выставлять точную копию образа. Благодаря этому икона уцелела и сегодня находится в храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище в Казани. Правда, искусствоведы все-таки склоняются к тому, что это список с явленной иконы.

Кроме того, была версия, что Чайкин за огромные деньги украл икону и передал ее старообрядцам. В любом случае, о судьбе самого первого Казанского образа Богородицы после 1904 года доподлинно ничего не известно. Зато известно о многочисленных чудесах, которые совершаются благодаря молитвам перед списками Казанской иконы Божией Матери, находящимися в разных городах России и других стран.

Молитва перед Казанской иконой Божией Матери

«О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя, являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

Приметы и запреты дня

По народным приметам, утренний туман 4 ноября предвещает оттепель, а если день ясный, то будет похолодание. Также в народе верили, что если сегодня нет дождя, то жди неурожая в следующем году.

День Казанской иконы Божией Матери православные празднуют в церкви и с молитвами о любви, семейном благополучии, здоровье и принятии правильных решений. Но в народе существует также множество примет и запретов, связанных с этой церковной датой.

Так, например, считалось, что этот день благоприятен для заключения брака, потому что пара, 4 ноября сыгравшая свадьбу, будет жить долго и счастливо. А незамужние девушки на осеннюю Казанскую проводили специальный обряд, чтобы привлечь жениха. Рано утром они шли в березовую рощу, чтобы отыскать лист, покрытый инеем, и посмотреть в него словно в зеркало.

А работать и ругаться в этот день строго-настрого запрещалось.

Поздравления в стихах

***

День Казанской иконы Божией Матери желаем,

Пусть Господь наш всевышний всех от зла оберегает!

Мы к иконе прикоснемся чудотворной и святой,

Пусть она нам дарит счастье, мир, надежду и любовь!

День ноябрьский приносит пусть добро и радость вам,

Вверх взлетают пусть молитвы чудотворные слова!

***

Икона Божьей Матери Казанской —

Защита для заблудшего в пути.

С любой бедой, проблемой и ненастьем

К ней смело можно в церкви подойти!

Подумать о своем и помолиться,

За радости спасибо ей сказать.

И низко-низко в ноги поклониться,

Ведь есть она на то и Божья Мать!

Всех с праздником великим поздравляем,

Окутает пускай всех благодать.

И в праведность поверят снова люди,

И будут снова верить и мечтать!

***

С Днем Казанской Божьей Матери!

Пусть она тебя хранит.

Коль мы веры не утратим,

То она все победит.

Мы икону почитаем,

Память бережно храним,

Будем счастливы с тобою

Прям до самых до седин!