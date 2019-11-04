В Киеве объяснили, почему генсек НАТО не встретился с освобожденными моряками ВМСУ

Киев, 4 ноября. Моряки военно-морских сил Украины (ВМСУ), задержанные российскими пограничниками в ноябре 2018 года за провокацию в Керченском проливе, нарушили присягу. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский экс-чиновник, доктор юридических наук Борис Бабин.

«Горькая и неудобная многим фанатам бумажных корабликов правда. Встретиться с освобожденными из плена моряками генсеку НАТО [Йенсу Столтенбергу] не позволили не Франция или Люксембург, а собственные служебные обязанности», — заявил Бабин.

Он отметил, что Столтенберг не хотел одобрять поведение экипажей ВМСУ. Встреча с ними поставила бы их в пример морякам Североатлантического альянса. Бабин обратил внимание на то, что киевские власти делают все возможное, чтобы «победа по выбиванию из РФ пленных» в конечном счете «превратилась в ужасный позор».

Кроме того, специалист добавил, что украинские моряки не уничтожили документацию и не затопили свои корабли, нарушив присягу.

«Все это можно было сделать, не стреляя и не рискуя собственной жизнью», — резюмировал бывший чиновник.

Как ранее сообщал «Ридус», Столтенберг отказался встречаться в Одессе с украинскими моряками, которые были арестованы российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственные границы РФ в Керченском проливе, в течение некоторого времени опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате военные катера были задержаны, а моряки арестованы. Москва назвала действия украинских моряков однозначной провокацией.