Офицеры российского Центра по примирению в Сирии помогли жителям Эль-Кунейтры

Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Айн-Айша, расположенном к северо-востоку от Эль-Кунейтры на юго-западе Сирии. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присутствовал на мероприятии и прислал эксклюзивные кадры с места событий.

В общей сложности жителям этого поселения было выдано 500 продовольственных наборов, а учащимся местной школы были подарены рюкзаки для книг и тетрадей. Параллельно с продовольствием и школьными наборами местные жители могли получить квалифицированную медицинскую помощь у российских врачей.

Со словами благодарности выступил директор местной школы Анвар Джасим Джасим. Он отметил, что после окончания боевых действий в провинции учебное заведение работает в полноценном режиме. Штат преподавателей полностью укомплектован. Обучение ведется в две смены. Школа располагает всем необходимым. Дети с большим удовольствием стремятся получать знания.

Глава населенного пункта Салем Махмуд Эль-Фаури рассказал репортеру ФАН о тяжелой ситуации, которую пришлось пережить жителям Айн-Айши в результате действий террористов, и выразил слова благодарности военнослужащим Российской Федерации.

Напомним, большая часть Эль-Кунейтры находилась в оккупации «Исламского государства»1, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (обе организации запрещены в РФ) и других исламистских группировок на протяжении нескольких лет. Летом 2018 года военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) при помощи ВКС РФ смогли полностью освободить провинцию вместе с соседним регионом – Даръа.

Ранее российские военные доставили гумпомощь в освобожденный город Манбидж и окрестные поселки на северо-востоке провинции Алеппо. Местным жителям были выданы продукты питания для около 50 тысяч человек и медикаменты, которые должны покрыть нужды больше 80 тысяч граждан. Гуманитарную акцию также освещал корреспондент ФАН. В общей сложности за все время пребывания ВС РФ на территории арабской республики было проведено порядка 2000 таких мероприятий.

1 Организация запрещена на территории РФ.