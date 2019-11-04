Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Либералка Гайдар пожаловалась, что так и не стала своей на Украине

37
0 Оставить комментарий

Либералка Гайдар пожаловалась, что так и не стала своей на Украине

Киев, 4 ноября. Российская либералка Мария Гайдар, которая в 2015 году сбежала на Украину, пожаловалась, что за годы так и не стала своей — ей постоянно напоминали о «москальском» происхождении. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Кисельные Берега».

«Когда уже все рушилось с Мишей (Михаилом Саакашвили. – Прим. ФАН), я звонила ему помочь депутатам, подтолкнуть, он сказал, что уже все, ничего не сделать, имеет смысл влиять только на общую политику», — заявила она.

Гайдар отметила, что при этом на нее нападали местные активисты.

«Одевай кокошник, уезжай в Россию», — прокомментировал ее собеседник в рамках передачи.

Либералка Гайдар пожаловалась, что так и не стала своей на Украине

Либералка призналась, что из-за давления на нее и явного неприятия на Украине поняла — все построенные планы не удастся осуществить.

«Итог всех усилий – это три активиста, которые меня буквально выгоняют», – возмутилась Гайдар.

Напомним, Гайдар получила украинское гражданство по указу ныне бывшего президента Украины Петра Порошенко в 2015 году, а спустя год отказалась от российского.

На Украине Гайдар занимала различные государственные посты, в том числе работала заместителем бывшего губернатора Одесской области Саакашвили. На выборах 2015 года была избрана депутатом Одесского областного совета от фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

До заявления Гайдар Украину решил покинуть скандально известный журналист Аркадий Бабченко. На своей странице в Facebook он напомнил, что обещал уехать из страны, если президентские выборы выиграет «кандидат Х», а не Порошенко, подаривший ему украинское гражданство за поддержку Майдана, участие в гражданской войне в Донбассе на стороне ВСУ и антироссийскую деятельность.

Либералка Гайдар пожаловалась, что так и не стала своей на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя бегство Бабченко из Украины, назвал его «предателем и хрюкающим животным». Вспоминая инсценировку «убийства» журналиста в прошлом году, которую осудили как российские, так и западные власти, Соловьев предрек Бабченко неспокойное будущее.

infox - new
Источник: YouTube-канал «Кисельные Берега»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров