Либералка Гайдар пожаловалась, что так и не стала своей на Украине

Киев, 4 ноября. Российская либералка Мария Гайдар, которая в 2015 году сбежала на Украину, пожаловалась, что за годы так и не стала своей — ей постоянно напоминали о «москальском» происхождении. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Кисельные Берега».

«Когда уже все рушилось с Мишей (Михаилом Саакашвили. – Прим. ФАН), я звонила ему помочь депутатам, подтолкнуть, он сказал, что уже все, ничего не сделать, имеет смысл влиять только на общую политику», — заявила она.

Гайдар отметила, что при этом на нее нападали местные активисты.

«Одевай кокошник, уезжай в Россию», — прокомментировал ее собеседник в рамках передачи.

Либералка призналась, что из-за давления на нее и явного неприятия на Украине поняла — все построенные планы не удастся осуществить.

«Итог всех усилий – это три активиста, которые меня буквально выгоняют», – возмутилась Гайдар.

Напомним, Гайдар получила украинское гражданство по указу ныне бывшего президента Украины Петра Порошенко в 2015 году, а спустя год отказалась от российского.

На Украине Гайдар занимала различные государственные посты, в том числе работала заместителем бывшего губернатора Одесской области Саакашвили. На выборах 2015 года была избрана депутатом Одесского областного совета от фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

До заявления Гайдар Украину решил покинуть скандально известный журналист Аркадий Бабченко. На своей странице в Facebook он напомнил, что обещал уехать из страны, если президентские выборы выиграет «кандидат Х», а не Порошенко, подаривший ему украинское гражданство за поддержку Майдана, участие в гражданской войне в Донбассе на стороне ВСУ и антироссийскую деятельность.

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя бегство Бабченко из Украины, назвал его «предателем и хрюкающим животным». Вспоминая инсценировку «убийства» журналиста в прошлом году, которую осудили как российские, так и западные власти, Соловьев предрек Бабченко неспокойное будущее.