Четырехметровый «каравай» в честь Дня народного единства приготовили в Чите

Чита, 4 ноября. Пекари Читы в День народного единства приготовили для жителей и гостей города специальный подарок: четырехметровый «каравай», который был установлен и доступен каждому в центре города.

Читинский «каравай» представил собой не одно крупное хлебное изделие, а установленные на большой подставке в форме традиционного каравая свежеиспеченные хлебные буханки обычного размера, которые могли попробовать все пришедшие на городские праздничные гуляния.

«Караваи для праздника изготовили пекари «Черновского хлебозавода». Их разместили на трех уровнях подставки в форме каравая, диаметр нижнего яруса которой — 4 м», - объяснили организаторы праздника.

Как рассказали власти края, несмотря на пасмурную и ветреную погоду, на центральную площадь города пришли 3,5 тыс. человек.

Для гостей праздника были приготовлены не только традиционные славянские караваи. Можно было попробовать различные блюда многих живущих в Забайкалье народов — русских, бурят, евреев, армян, грузин, киргизов и узбеков.

Традиционно пришедшие на гуляния могли посоревноваться в народных играх, например, помериться силой в борьбе на руках или перетягивании каната. Десятки читинцев, взявшись за руки, исполнили бурятский хоровод — танец ехор.

«Этот праздник напоминает нам, что во всех ситуациях, когда мы теряли единство и становились разобщенными, это всегда оборачивалось ухудшением жизни людей, дезорганизацией работы в государства, внутренними смутами или нашествием внешних врагов. Поэтому важно быть едиными», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Он также выразил уверенность, что вместе жители края смогут создать все условия для того, чтобы регион и страна жили лучше, и чтобы каждый отдельно взятый житель «стал счастливее и с уверенностью смотрел в завтрашний день».

День народного единства отмечается в России 4 ноября в память о победе русского народа над иностранными захватчиками. Эта победа положила окончание Смутному времени и дала толчок к возрождению России как единого сильного и независимого государства. О том, как появился этот праздник, а также о современных традициях его празднования можно узнать из специальной инфографики Федерального агентства новостей.

Мероприятия по случаю Дня народного единства проходят по всей стране и даже за ее пределами. Так, например, более 200 человек приняли участие в массовых гуляниях на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где на протяжении часа звучали композиции и музыка разных народов, населяющих Россию.