Более 200 человек отметили День народного единства в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 4 ноября. Более 200 человек участвовали в массовых гуляньях на Таймс-сквер в Нью-Йорке, посвященных Дню народного единства. На протяжении часа на Манхэттене звучали композиции и музыка разных народов, населяющих Россию.

Как рассказал журналистам один из участников мероприятия, музыкант Константин Степанов, этот праздник очень актуален для России, поскольку именно в этой большой стране проживает очень много национальностей и народов. По его словам, День народного единства призван всех консолидировать, держаться друг за друга, переживать вместе любые невзгоды и трудности, а также отмечать радостные события.

«Каждый год мы отмечаем этот праздник, потому что это веселье, дружба и красота», — рассказала корреспонденту ТАСС один из организаторов праздника на главной площади Нью-Йорка вице-президент общества «Русская молодежь Америки» Марина Иванникова.

Она обратила внимание на то, что в Нью-Йорке русскоязычная молодежь очень активная — она не только занимается помощью ветеранам, пенсионерам, но и проводит спортивные состязания, отмечает всевозможные праздники, проводит акцию «Бессмертный полк».

Напомним, День народного единства — государственный праздник РФ, который отмечается с 2005 года.