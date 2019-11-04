Лидеры стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Бангкок, 4 ноября. Большинство лидеров стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали саммит с США, состоявшийся в понедельник.

Только трое из десяти руководителей приняли участие во встрече, направив в Бангкок своих представителей. Так, на саммит приехал премьер Таиланда Прают Чан-Оча, который является председателем в организации в этом году, а также главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит.

Как объяснил министр финансов Филиппин Карлос Домингес, решение пропустить саммит с США страны приняли в связи с «соответствующим уровнем американской делегации». Все дело в том, что на мероприятиях по линии АСЕАН Вашингтон в этот раз существенно понизил уровень представительства. США отправили в Бангкок министра торговли Уилбура Росса и помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Тем временем в пресс-резиле Госдепартамента утверждается, что Вашингтон по-прежнему нацелен поддерживать суверенитет государств — членов АСЕАН.

Напомним, 2 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Таиланда для участия в Восточноазиатском саммите и деловом форуме АСЕАН. В преддверии мероприятий он выразил мнение, что новые военно-морские учения в формате Россия — АСЕАН могли бы повысить безопасность всех стран-участниц.

АСЕАН является политической, экономической и культурной региональной межправительственной организацией, в состав которой входят государства, расположенные в Юго-Восточной Азии. Она была образована 8 августа 1967 года в столице Таиланда Бангкоке и является одной из крупнейших региональных организаций.

В октябре этого года АСЕАН указала на улучшение отношений с Россией: министр по делам молодежи, образования и спорта Королевства Камбоджа Хан Чуон Нарон отметил, что организации и РФ необходимо продолжать работу по укреплению сотрудничества в различных сферах.