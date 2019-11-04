Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Военный эксперт объяснил, почему новая ракета Украины не представляет угрозы для ВМФ РФ

2 013
0 Оставить комментарий

Военный эксперт объяснил, почему новая ракета Украины не представляет угрозы для ВМФ РФ

Москва, 4 ноября. Новая сверхзвуковая ракета Украины не представляет никакой угрозы для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом заявил журналистам член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Как сообщил ранее на YouTube-канале «Обзор TV» военный эксперт Олег Жданов, Украина использует новый вид вооружения против кораблей российского флота. По его мнению, на данный момент «в мире нет средств, обеспечивающих защиту от таких ракет».

Сивков скептически отнесся к заявленным характеристикам украинской ракеты «Молния». Он обратил внимание на то, что, согласно указанным параметрам, дальность полета этой ракеты не такая большая. Военный эксперт указал на то, что важны характеристики ее головки самонаведения, о которых на Украине ничего не рассказали. Сивков предположил, что при создании ракеты использовались разработки советских времен, сообщает НСН.

«Ракета с устаревшей головкой самонаведения угрозы не представляет. Поэтому говорить о том, что Украина создала супер-ракету, нет никаких оснований», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковая ракета «Молния» («Блискавка») создана в днепровском конструкторском бюро «Южное». Она предназначена для ликвидации надводных целей противника, отмечал АиФ.ru.

Скорость «Молнии» составляет примерно 2-2,5 тыс. километров в час. На Украине новой сверхзвуковой ракетой собираются оснастить СУ-24М и СУ-27 после минимальной модернизации боевых машин, сообщал «Царьград».

infox - new
Источник: НСН
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров