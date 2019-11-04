Военный эксперт объяснил, почему новая ракета Украины не представляет угрозы для ВМФ РФ

Москва, 4 ноября. Новая сверхзвуковая ракета Украины не представляет никакой угрозы для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом заявил журналистам член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Как сообщил ранее на YouTube-канале «Обзор TV» военный эксперт Олег Жданов, Украина использует новый вид вооружения против кораблей российского флота. По его мнению, на данный момент «в мире нет средств, обеспечивающих защиту от таких ракет».

Сивков скептически отнесся к заявленным характеристикам украинской ракеты «Молния». Он обратил внимание на то, что, согласно указанным параметрам, дальность полета этой ракеты не такая большая. Военный эксперт указал на то, что важны характеристики ее головки самонаведения, о которых на Украине ничего не рассказали. Сивков предположил, что при создании ракеты использовались разработки советских времен, сообщает НСН.

«Ракета с устаревшей головкой самонаведения угрозы не представляет. Поэтому говорить о том, что Украина создала супер-ракету, нет никаких оснований», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковая ракета «Молния» («Блискавка») создана в днепровском конструкторском бюро «Южное». Она предназначена для ликвидации надводных целей противника, отмечал АиФ.ru.

Скорость «Молнии» составляет примерно 2-2,5 тыс. километров в час. На Украине новой сверхзвуковой ракетой собираются оснастить СУ-24М и СУ-27 после минимальной модернизации боевых машин, сообщал «Царьград».