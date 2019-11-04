Елизавета II стала участницей тайного ритуала во дворце в Сандрингеме

Лондон, 4 ноября. Королева Великобритании Елизавета II приняла участие в ритуале по изгнанию призрака из Сандрингемского дворца. Об этом в своей книге рассказал известный британский историк Кеннет Роуз.

Роуз является в Британии уважаемым и знаменитым историком, специализирующимся на жизни королевской семьи. Появление на прилавках книжных магазинов второй части его мемуаров произвело фурор, поскольку в книге, помимо прочего, он рассказал о секретной церемонии по изгнанию из дворца в Сандрингеме некоего призрака.

Как утверждает автор, это был дух первой жены принца Уэльского Чарльза принцессы Дианы.

Историю о таинственной церемонии историк написал со слов Прю Пенн, фрейлины матери Елизаветы II королевы Елизаветы. ;

Дворец в Сандрингеме — частная усадьба династии Виндзоров, расположенная в Норфолке среди 20 тыс. акров охотничьих угодий.

Как рассказала Роузу Пенн, летом 2001 года ей приказали к определенному времени прийти в одну из комнат в Сандрингеме. Тогда фрейлине сообщили только то, что она станет свидетельницей некой церемонии. Как она узнала впоследствии, речь шла о изгнании призрака покойной Дианы.

Выяснилось, что ритуал по изгнанию духа пришлось провести из-за того, что слуги королевского дворца попросту отказывались заходить в эту комнату. По их утверждению, там они ощущали пугающее присутствие кого-то невидимого.

Когда с разрешения Елизаветы один из сотрудников королевского штата связался со священником, тот заявил, что не видит в этом ничего странного. Кроме того, священнослужитель сказал, что появление неупокоенных духов тех, кто был убит, покончил собой или погиб в результате несчастного случая, происходит довольно часто.

Вместе с представителем церкви участие в церемонии приняли участие три человека: королева Елизавета, ее дочь Елизавета II и фрейлина королевы-матери Прю Пенн.

По словам фрейлины, речь тогда шла не об изгнании привидения, во время ритуала произносились молитвы об успокоении духа Дианы, трагически погибшей в августе 1997 года. Пенн отметила, что после ритуала жалоб на привидение больше не было.