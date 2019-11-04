Кормухина презентовала новые песни на концерте в Луганске

Луганск, 4 ноября. Известные российские исполнители Ольга Кормухина, Вадим Самойлов и группа «Кватро» выступили во Дворце культуры имени Ленина в Луганске с праздничным концертом, посвященным Дню народного единства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первыми на сцену в минувшее воскресенье вышли члены группы «Кватро». Они исполнили свои известные эстрадные композиции вместе со зрителями. Солист Антон Боглевский со сцены поздравил гостей и жителей Луганска с Днем народного единства.

«Поздравляем вас с праздником, желаем здоровья и счастья, ценить своих родных и близких – это самое главное в жизни», — сказал он.

Выступление Кормухиной как всегда было восторженным и динамичным. Обращаясь к присутствующим в зале, она отметила, что ни в один город не едет с такой радостью, как в Луганск.

«Никуда прям с такой радостью не лечу, как сюда. Здесь прям мои люди. Во-первых, я всегда говорю, я не красивая – я смелая. А здесь смелые люди живут и красивые, кстати. И самое главное, ребята, спасибо вам за то, что всей нашей огромной стране, всей России вы напоминаете о том, кем же все-таки нас учили быть. А нас учили быть птицами», — сказала певица со сцены.

В ходе своего выступления Кормухина презентовала для зрителей две новые песни «Космическая» и «Жозефина». После певица призналась журналистам, что публика приняла ее «как всегда прекрасно».

«Огромная радость всегда у вас бывать, спасибо, что есть такая возможность у нас. Мирного вам неба, дорогие мои! Поздравляю вас с днем, который предстоит завтра – это очень важный день. В этот день много лет назад мы все объединились, чтобы противостоять врагу, поэтому этот день, действительно важный», — открывая свое выступление сказал со сцены Самойлов.

Для луганчан он исполнил песню «За Донбасс!», которую посвятил всем защитникам отечества.