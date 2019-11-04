Экс-глава МВД Украины назвал главное условие для «возвращения» Крыма

Киев, 4 ноября. Бывший глава министерства внутренних дел Украины Анатолий Могилев считает, что киевские власти могут говорить о планах по «возвращению» Крыма только при одном условии. Своими мыслями на этот счет он поделился в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению экс-министра, сперва украинское руководство должно улучшить экономическую жизнь населения. Уровень благосостояния людей должен быть таким, как в соседних с Украиной странах.

Могилев напомнил, что раньше Украина входила в топ-5 экономических стран на территории Европы.

«А сейчас мы где? В самом низу. Пока у нас война на востоке страны, о каком желании «возвращения» Крыма можно говорить?» — назвал он главное условие.

По мнению Могилева, именно политики, которые пришли к власти в 2014 году, виноваты в воссоединении полуострова с Россией, пишет «Утро.ру».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».