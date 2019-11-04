Собчак призналась, кем хочет видеть своего сына в будущем

Москва, 4 ноября. Известная российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что хочет видеть своего сына Платона в будущем физиком, математиком или экономистом, но не журналистом, как она сама.

Представители СМИ поинтересовались у Собчак, хотела бы она, чтобы Платон в будущем пошел по стопам матери.

«Как и все родители, я хотела бы, чтобы он выбрал что-то кардинально другое, чем я. (…) Серьезную профессию — экономиста, например», — ответила телеведущая.

Собчак призналась, что математики и физики «вызывают у нее благоговение», но сама она способна лишь на «2+2».

При этом она подчеркнула, что сын в любом случае будет выбирать свой жизненный путь, в том числе профессию, сам. Ни на чем настаивать Собчак не планирует.

«Какая разница, чего хочу я? Он сам выберет свой путь», — заключила она.

Отметим, что Платон единственный ребенок Собчак. Он появился на свет 18 ноября 2016 года, когда известная телеведущая еще была замужем за актером Максимом Виторганом.

Прошедшая в сентябре свадьба Собчак и режиссера Константина Богомолова породила массу слухов об интересном положении 37-летней знаменитости. В прессу просочилась информация, что молодожены ждут ребенка, однако пока никакого подтверждения нет. Ни Собчак, ни Богомолов пока не сделали никаких заявлений на этот счет.

Недавно звезда «Дома-2» Ольга Бузова и Собчак оказались за одним столом на премии «Прорыв года» от журнала Moda Topical. Певица заявила, что все только и говорят о беременности журналистки, затем потрогала живот Собчак и во всеуслышание опровергла слухи.