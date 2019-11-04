Звезда сериала «Папины дочки» изменилась до неузнаваемости

Москва, 4 ноября. Актриса Мирослава Карпович, известная многим по сериалу «Папины дочки», опубликовала в Instagram новые снимки, которые удивили фанатов.
Карпович стала наиболее известной после роли 16-летней модницы Маши в популярном российском ситкоме. Тогда комедийный сериал о жизни отца с пятью дочерьми смотрела вся страна. Однако в 2013 году проект был закрыт. С тех пор со многими его участниками произошли заметные изменения.
Они коснулись и Мирославы Карпович, которая во время исполнения роли Маши во многом была схожа со своей героиней — любила быть яркой, носить аксессуары, делать довольно заметный макияж.
Сейчас актриса изменилась до неузнаваемости, стала очень естественной. Она активно ведет блог в Instagram, по которому можно увидеть перемены в ней.
Несмотря на сравнительно небольшое для знаменитости число подписчиков, которых у актрисы 212 тыс., она постоянно делится с фанатами событиями из жизни. Недавно артистка начала публиковать снимки с отдыха на Мальдивах, куда улетела вместе со своим супругом.
На фото из отпуска звезда предстала с естественными русыми волосами и без макияжа. У актрисы как будто изменились черты лица. Кто-то из поклонников даже решил, что Карпович решилась немного подкорректировать свою внешность с помощью услуг пластических хирургов.
«Как здорово мечтать, а потом держать свою мечту в ладошках, погружаться в нее, плескаться, наслаждаться, восторгаться и осознавать, что это не сон! Мальдивы оказались настоящим раем на Земле», — написала она рядом с одним из снимков.
Как здорово мечтать,а потом держать свою мечту в ладошках????????????☀️????,погружаться в неё,плескаться,наслаждаться,восторгаться и осозновать,что это не сон!????Наш отпуск закончился,но и остался в Нас!Навсегда!Кто бы,что не говорил!Мальдивы оказались настоящим раем на Земле,там совершенно не скучно,опять же,всё зависит от спутника????,там всегда тепло,даже когда пасмурно и дождливо,в дождик купаться особая романтика????по воде прыгают бриллиантовые капли и тёплая вода окутывает Вас с ног до головы????Там все ходят парочками,всё делают парочками,все нежно смотрят друг на друга,мужчины целуют плечико женщин,фотографируют во всех ракурсах своих любимых,невесты разгуливают в свадебных платьях по острову,раскидывая подол,волочащийся по пенистому коралловому берегу,лодки с молодоженами ежедневно наворачивают круги вокруг острова,все спят в обед в гамаках,принимают душ прямо на улице в тени джунглей,пьют коктейли с вишенками и зонтиками,ужинают при свечах за столом,прямо на берегу океана,там очень приятный обслуживающий персонал,заботливые официанты с чувством юмора,просто бомбический ассортимент живности под водой,ты просто опускаешь голову в воду и так можно целый день как Жак Ив Кусто,посвящать себя водным глубинам,единственное солнце очень сильное,поэтому крем и футболки-лучшие Ваши обереги????????????На Мальдивах фантастического цвета вода????такие оттенки,что глаза сразу их скушЫвают и становятся под стать????во время полёта,кажется,что океан-это огромный хвост павлина,усеянный бирюзово-египетско-синими-зелёно-лазурно-мятно-фисташковыми цветами????и если Вы видите эту воду на фотографиях,то это не фильтры,она действительно такого цвета????????✨????????Спасибо моему Любимому @dugigor ❤️ ,что исполнил мою огромную-огромную мечту????❤️????????Это были самые лучшие каникулы в жизни!????Я от души желаю Всем Нам,Вам,Всем-Всем!Чтобы Наши отпуска были всегда самыми лучшими,неважно где,важно с кем,оттого они и становятся лучшими НА-ВСЕГ-ДА в Нашей памяти???? #каникулы #мальдивы #maldives #???? #vacation #paradise #photooftheday #moodoftheday #miroslavakarpovich #мирославакарпович #actress #actrice #petitefemme #mira #meeruisland #memories #bestvacations #спасибо #игореша #fluffy #❤️
Фанаты оставили в комментариях много комплиментов актрисе. Особого внимания удостоились ее ярко-зеленые глаза.
«Мирослава вы выглядите просто отлично, а глаза как у ведуньи (как говорил дядя Миша Задорнов, «ведунья — это женщина, знающая силы и законы природы…» — написал olezhka020.
«Какиеее глазищаааа!!» — также заметила asya13.
«Тону в глазах», — написала sasha_2424_.
Одна из фанаток поделилась, что как раз сейчас в шестой раз пересматривает ситком.
Пользователи отметили, что отдых артистке «к лицу» и пожелали хороших каникул.
Ранее в Сети появилась информация о том, что другая актриса «Папиных дочек» — Катя Старшова, сыгравшая роль младшей из сестер, Полины (Пуговки), может быть беременна. 28 октября актриса отметила совершеннолетие, а позднее опубликовала романтичное фото с бойфрендом, которое натолкнуло некоторых фанатов на мысли об интересном положении юной звезды, написал «Пятый канал».