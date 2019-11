Звезда сериала «Папины дочки» изменилась до неузнаваемости

Как здорово мечтать,а потом держать свою мечту в ладошках????????????☀️????,погружаться в неё,плескаться,наслаждаться,восторгаться и осозновать,что это не сон!????Наш отпуск закончился,но и остался в Нас!Навсегда!Кто бы,что не говорил!Мальдивы оказались настоящим раем на Земле,там совершенно не скучно,опять же,всё зависит от спутника????,там всегда тепло,даже когда пасмурно и дождливо,в дождик купаться особая романтика????по воде прыгают бриллиантовые капли и тёплая вода окутывает Вас с ног до головы????Там все ходят парочками,всё делают парочками,все нежно смотрят друг на друга,мужчины целуют плечико женщин,фотографируют во всех ракурсах своих любимых,невесты разгуливают в свадебных платьях по острову,раскидывая подол,волочащийся по пенистому коралловому берегу,лодки с молодоженами ежедневно наворачивают круги вокруг острова,все спят в обед в гамаках,принимают душ прямо на улице в тени джунглей,пьют коктейли с вишенками и зонтиками,ужинают при свечах за столом,прямо на берегу океана,там очень приятный обслуживающий персонал,заботливые официанты с чувством юмора,просто бомбический ассортимент живности под водой,ты просто опускаешь голову в воду и так можно целый день как Жак Ив Кусто,посвящать себя водным глубинам,единственное солнце очень сильное,поэтому крем и футболки-лучшие Ваши обереги????????????На Мальдивах фантастического цвета вода????такие оттенки,что глаза сразу их скушЫвают и становятся под стать????во время полёта,кажется,что океан-это огромный хвост павлина,усеянный бирюзово-египетско-синими-зелёно-лазурно-мятно-фисташковыми цветами????и если Вы видите эту воду на фотографиях,то это не фильтры,она действительно такого цвета????????✨????????Спасибо моему Любимому @dugigor ❤️ ,что исполнил мою огромную-огромную мечту????‍❤️‍????‍????Это были самые лучшие каникулы в жизни!????Я от души желаю Всем Нам,Вам,Всем-Всем!Чтобы Наши отпуска были всегда самыми лучшими,неважно где,важно с кем,оттого они и становятся лучшими НА-ВСЕГ-ДА в Нашей памяти???? #каникулы #мальдивы #maldives #???? #vacation #paradise #photooftheday #moodoftheday #miroslavakarpovich #мирославакарпович #actress #actrice #petitefemme #mira #meeruisland #memories #bestvacations #спасибо #игореша #fluffy #❤️

