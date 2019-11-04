Медведев поздравил граждан России с Днем народного единства

Москва, 4 ноября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем народного единства.

Обращение премьер-министра к россиянам появилось в его аккаунтах в социальных сетях.

«С праздником, с Днем народного единства!» — написал Медведев в микроблоге Twitter.

С праздником, с Днем народного единства! pic.twitter.com/vPfZIuRnRq — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 4 ноября 2019 г.

Ранее с праздником соотечественников поздравил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что сегодня, как и во все времена, единство народа, патриотизм и вера в будущее России помогают развивать страну и укреплять ее позиции в мире. Володин пожелал россиянам успехов и всего самого доброго.

Как напоминает «Газета.ru», День народного единства является государственным праздником с 2005 года. Его отмечают во всех городах России, в особенности в Москве и Нижнем Новгороде, масштабной концертной программой, спортивными и образовательными мероприятиями.

Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Согласно итогам опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно и нужно. Преимущественно данной позиции придерживается молодежь от 18 до 24 лет.

Федеральное агентство новостей ранее подробно рассказало об истории возникновения праздника.