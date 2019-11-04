В США заявили, что обстрел колонны в Сирии со стороны боевиков не задел военных

Дамаск, 4 ноября. Представитель Центрального командования (CENTCOM) Соединенных Штатов сообщил журналистам, что артиллерийский удар на северо-востоке Сирийской Арабской Республики не задел колонну американских военнослужащих.

По его словам, в воскресенье патруль США «стал свидетелем нескольких артиллерийских ударов, снаряды приземлились в километре или более от трассы, по которой он продвигался», сообщает РИА Новости.

«Патруль не был задет», — уточнил представитель CENTCOM.

Напомним, ранее источник Федерального агентства новостей в правительственной армии Башара Асада сообщил, что с утра воскресенья последние американские солдаты, участвовавшие в оккупации северной Сирии, покинули военную базу «Сиррин», нелегально организованную в Заевфратье. Однако успешно добраться до иракской границы на востоке САР у военного конвоя не получилось. В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну военных США, двигающихся по шоссе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее вела бои против армии САР в Идлибе.

Напомним, на переговорах 22 октября в Сочи президент Турции и Российской Федерации Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. В одном из них говорится, что турецкие военнослужащие совместно с российской военной полицией будут патрулировать северо-восточные территории Сирии, а также координировать отвод курдских бандитских формирований из зоны безопасности. Позднее Эрдоган сообщил, что Анкара возобновит военную операцию, если курды-боевики нарушат свои обязательства. По результатам многочасовой встречи двух лидеров министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прекращении военной операции Анкары в Сирии.