ВСУ пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР

Луганск, 4 ноября. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 3 ноября… зафиксировано пять обстрелов», — рассказал представитель ЛНР.

Он уточнил, что огонь велся из вооружения БМП, гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов. Под обстрел попали три подконтрольных ЛНР населенных пункта: Славяносербск, Калиново и Нижнее Лозовое.

По данным представительства, 2 ноября украинские силовики также нарушили приостановку военных действий, дважды открыв огонь по территории республики.

Напомним, новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 по московскому времени 21 июля, несмотря на установленные договоренности, он не продержался и суток. ВСУ продолжили проводить обстрелы в регионе.

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Гнев со стороны украинской столицы был вызван тем, что республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.

За время вооруженного конфликта на территории Донбасса были убиты более трех тысяч мирных жителей, рассказали в ООН. До девяти тысяч человек получили ранения.

Также, по данным организации, из-за противостояний на юго-востоке страны 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами и еще 3,5 миллиона нуждаются в помощи.

Гражданский конфликт в стране ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик Донбасса и не раз пытались прорвать линию обороны.