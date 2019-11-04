Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар

Москва, 4 ноября. Россия в конце декабря отправит на орбиту сферический стеклянный космический аппарат «Блиц-М», который необходим для уточнения гравитационного поля Земли.

Запустят аппарат в виде стеклянного шара перед Новым годом вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот». Ее старт с космодрома «Плесецк» запланирован на 25 декабря.

«Блиц-М» разработали в научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», которая является предприятием Роскосмоса. Аппарат предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите и координатной поддержки научных экспериментов.

Десять лет назад на орбиту вывели сферический стеклянный спутник «Блиц». В январе 2013 года он столкнулся с обломком китайского метеорологического спутника Fengyun-1С, образовавшимся в 2007 году из-за испытания Китаем противоспутникового оружия.

Ранее стало известно, что Россия разрабатывает специальный корабль для космических туристов. Как рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, интерфейс пилотируемого корабля «Союз» доработают так, чтобы им смог управлять один человек. Места двух бортинженеров смогут занять туристы, отправляющиеся на МКС (Международную космическую станцию).

В разговоре с Федеральным агентством новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин отметил, что выбор корабля «Союз» не случаен, поскольку это давно отработанная и весьма надежная техника, от которой не стоит ждать сюрпризов.