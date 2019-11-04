В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

Москва, 4 ноября. Сотрудники Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору кондитерских изделий на российских прилавках. Об этом сообщается в понедельник на сайте организации.

В Роспотребнадзоре отметили, что приобретать сладости надо только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения соответствующей продукции — проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционерами, холодильные полки.

Уточняется, что при выборе кондитерских изделий необходимо акцентировать внимание на продукции, которая изготавливается на местных предприятиях, поскольку импортная продукция долго едет в магазины. Следовательно, напомнили специалисты, в ней используются консерванты, «продлевающие жизнь» такой продукции.

«Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции», — обратили внимание эксперты.

В организации порекомендовали всегда скрупулезно читать этикетку перед покупкой, поскольку на ней должны быть указаны дата изготовления и срок годности изделия, пишут «Известия».

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что обращать внимание надо и на требования к температурному режиму, уровню влажности в магазине. К примеру, торты и пирожные необходимо хранить при температуре от 2 до 6 градусов выше ноля. Торты и пирожные без отделки кремом можно хранить 72 часа, с белковым кремом или фруктовой начинкой — 36 часов, а с заварным кремом — не более шести часов, сообщает «ФедералПресс».