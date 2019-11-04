Косачев усомнился в скором восстановлении межпарламентских отношений с США

Токио, 4 ноября. Перспективы возобновления межпарламентского диалога между Москвой и Вашингтоном пока не просматриваются. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«В Конгрессе практически единодушный антироссийский консенсус», — объяснил он.

Косачев отметил, что российские парламентарии тем не менее встречаются с американскими сенаторами и в ходе бесед обсуждают тему возобновления сотрудничества, однако сторонники этой идеи в Конгрессе США остаются в меньшинстве.

Глава комитета вспомнил о своей сентябрьской встрече с сенатором Майклом Ли, где также затрагивался вопрос восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном на парламентском уровне.

«Но как и господин Майкл Ли, так и другие мои собеседники по возвращении в Вашингтон оказываются в абсолютном меньшинстве — их не поддерживают их коллеги и по Сенату, и по Палате представителей», — добавил Косачев.

Он констатировал, что реального размораживания отношений пока не происходит, и усомнился в скором их восстановлении.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин, в ходе предыдущей президентской предвыборной кампании глава США Дональд Трамп говорил о необходимости нормализации двусторонних отношений с Москвой, однако к настоящему моменту этого достигнуть не удалось. Президент отметил, что у российской стороны нет претензий по данному вопросу, так как нынешняя внутриполитическая ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Москвой.

Путин также выразил надежду, что второй холодной войны не будет. Президент подчеркнул, что Россию она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Он подчеркнул, что текущий уровень отношений между странами «непозволительно низок» для крупнейших ядерных держав.