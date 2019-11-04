Эксперты назвали замедляющие старение кожи продукты

Москва, 4 ноября. Надолго сохранить молодость кожи можно, если определить правильный рацион питания. Специалисты назвали десять продуктов, помогающих продлить упругости кожи.

Эксперты объясняют: расхожее мнение о пользе различных лосьонов для омоложения является ошибочным. Фактически они не несут никакого эффекта, поскольку кожа имеет хорошую защиту от проникновения активных соединений. Больше пользы для ее эластичности принесет правильное питание.

Так, специалисты советуют чаще употреблять в пищу помидоры. Они содержат ликопин, который является антиоксидантом, позволяющим избежать многих заболеваний. Благодаря ликопину и витаминам А и С томаты обладают эффектом, обновляющим кожу лица.

«Исследования показали: после трех месяцев ежедневного употребления овощей защита кожи от ультрафиолета увеличивается на 33% и замедляются процессы старения», — говорится в материале.

Положительно на состоянии кожи отразится и зеленый чай. Он хорошо борется с дряблостью кожи, поскольку имеет в своем составе стягивающее ее соединение — танин. Этот напиток позволяет поддерживать в тонусе сосуды, так как богат природными антиоксидантами.

Еще одним полезным продуктом, содержащим большое количество витаминов — серу, цинк, железо, диоксид кремния, жирные кислоты — эксперты признали брокколи. Если подробнее рассматривать витамины, содержащиеся в овоще, то можно отметить высокий уровень витамина С, который в этом подвиде капусты даже выше, чем в лимоне. Также в брокколи можно найти большое количество витамина А.

В ряд рекомендуемых к рациону продуктов эксперты включили орехи, которые улучшают состояние кожи благодаря имеющимся в них антиоксидантам, кальцию, калию и витаминам А, Е, В6 и В12, авокадо и лосось, замедляющие разрушение коллагена.

Полезными для упругости кожи станут в том числе оливковое масло, снижающее уровень холестерина, листовые салаты, черника и темный шоколад.

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