Назван топ-5 простых способов избавиться от лишнего веса без спортзала

Москва, 4 ноября. Людям, которые стремятся избавиться от лишнего веса, однако по каким-либо причинам не могут выделить время для физических нагрузок, необходимо знать о других естественных методах сжигания жира.

Как продемонстрировал ряд исследований, похудеть можно, увеличив в рационе количество богатых белком продуктов — речь идет не о мясе и птице. К примеру, специалисты советуют употреблять тофу, фасоль, а также орехи и арахис без соли.

При этом стремящимся похудеть надо исключить из рациона сладкие напитки, в том числе энергетики, пишет «Российская газета».

Помимо этого, как показало более раннее исследование европейских ученых, употребление искусственно подслащенных безалкогольных напитков связано с увеличенным риском смерти от болезней кровообращения и других заболеваний.

Отмечается, что еще один способ — «прерывистый» режим питания. К примеру, человек на протяжении восьми часов потребляет суточную норму калорий, а в остальное время не кушает. Также допускается другой вариант — три дня в неделю есть 25% от суточной потребности в калориях, а в остальные дни питаться в штатном режиме.

Эксперты напоминают, что провоцируют усиленный аппетит депрессии и постоянные стрессы. И пятое правило для избавления от лишнего веса — хороший регулярный сон.

Ранее австралийские специалисты рассказали об идеальном завтраке для похудения.