Бутина назвала пыткой условия ее содержания в американской тюрьме

Барнаул, 4 ноября. Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме. Об этом россиянка заявила в интервью телевизионному каналу CBS.

По словам Бутиной, в тюрьме отсутствовали матрасы и одеяла, а тараканы были везде. Она обратила внимание на то, что могла просидеть в камере в одиночестве практически сутки, пишет «Царьград».

«Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве», — рассказала девушка.

Кроме того, Бутина призналась, что пережить все сложности и трудности во время тюремного заключения ей помогала вера.

Как сообщала «Газета.Ru», Бутину арестовали в Соединенных Штатах летом 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев заключения. Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы более суровое наказание. Срок гражданки России истекал 5 ноября, но его уменьшили на 10 дней.

На прошлой неделе Бутину депортировали в Россию. Лайнер с ней приземлился в столичном «Шереметьево», где ее встречал отец, журналисты и официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Несколько дней после возвращения Мария провела в Москве, а затем вернулась в Барнаул.