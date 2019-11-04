Совместные учения ВМФ и ВКС РФ прошли в акватории Средиземного моря

Москва, 4 ноября. Совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации состоялись в рамках финальной проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в Средиземном море.

Как сообщает РИА Новости, в маневрах были задействованы свыше пяти боевых кораблей и судов обеспечения.

По словам командира оперативного командования в дальней оперативной зоне Сергея Тронева, ключевая особенность тренировочных учений была в том, что в них участвовала смешанная группировка, в состав которой входили корабли Черноморского флота (ЧФ), Балтийского флота, также суда обеспечения, ракетный комплекс «Бастион», воздушные силы и другие, пишет «Газета.Ru».

Как отметил Тронев, на данном этапе подошла к окончанию активная фаза учений, в ходе которой была отработана организация применения ракетного и артиллерийского оружия. Кроме того, уточнил он, отработаны элементы защиты и охраны судоходства в определенной зоне ответственности оперативного соединения ВМФ. Тронев особо подчеркнул, что во время маневров были достигнуты положительные результаты.