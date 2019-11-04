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8:30 4 Ноября 2019

Россия отмечает День народного единства. События дня. ФАН-ТВ

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День народного единства

Россия отмечает День народного единства. События дня. ФАН-ТВ

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Этот праздник напоминает нам о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Отмечают его с 2005 года. По традиции во многих городах страны пройдут концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия. Жителей и гостей столицы ждет сюрприз. На портале «Узнай Москву» появился познавательный маршрут. Его протяженность 6 км и состоит он из девяти пунктов. Стоит выйти на часовую прогулку, и вы узнаете об историческом сражении, и о том, какая святыня помогла русским освободить Кремль.

 

Песков предрек ГТС Украины развал без транзита газа

Россия отмечает День народного единства. События дня. ФАН-ТВ

Без транзита российского голубого топлива газотранспортная система Украины может развалиться. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь президента, Москва не отказывается от транзита, но Киев должен пойти ей навстречу. И в первую очередь, это необходимо самой Украине. Между тем контракт между двумя странами истекает уже в конце этого года. Россия предлагала продлить его на тех же условиях, но «Нафтогаз» отказался. И даже подал к «Газпрому» новый иск.

 

Габбард обвинила Трампа в желании украсть у САР нефть

Россия отмечает День народного единства. События дня. ФАН-ТВ

Претендент на пост президента США Тулси Габбард обвинила Дональда Трампа в желании украсть у Сирии нефть. В интервью одному из телеканалов она заявила, что американские военные должны защищать свой народ, а нынешний глава Белого дома изменил курс. Он использует армию для охраны нефтяных месторождений в республике. Стоит отметить, что недавно Вашингтон заявил, что планирует оборонять захваченные территории с черным золотом. Нефтяные поля в Сирии США заняли под предлогом борьбы с запрещенной в России организацией ИГИЛ. Но там они незаконно добывают природные ресурсы.

 

Бутина получила новый российский паспорт

Россия отмечает День народного единства. События дня. ФАН-ТВ

своей страничке во ВКонтакте. Она предположила, что прежние документы американские спецслужбы могут использовать для «глумления». На Родину Бутина вернулась неделю назад. Сейчас девушка проводит время со своей семьей в Барнауле. А задержали нашу соотечественницу в 2018. Ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Бутиной пришлось пойти на вынужденную сделку со следствием. Она частично признала вину, чтобы не остаться в тюрьме на долгие 15 лет. В апреле 2019 по решению суда девушку оставили в заключении на девять месяцев.

 