День народного единства 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Этот праздник напоминает нам о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Отмечают его с 2005 года. По традиции во многих городах страны пройдут концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия. Жителей и гостей столицы ждет сюрприз. На портале «Узнай Москву» появился познавательный маршрут. Его протяженность 6 км и состоит он из девяти пунктов. Стоит выйти на часовую прогулку, и вы узнаете об историческом сражении, и о том, какая святыня помогла русским освободить Кремль.

Песков предрек ГТС Украины развал без транзита газа Без транзита российского голубого топлива газотранспортная система Украины может развалиться. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил пресс-секретарь президента, Москва не отказывается от транзита, но Киев должен пойти ей навстречу. И в первую очередь, это необходимо самой Украине. Между тем контракт между двумя странами истекает уже в конце этого года. Россия предлагала продлить его на тех же условиях, но «Нафтогаз» отказался. И даже подал к «Газпрому» новый иск.

Габбард обвинила Трампа в желании украсть у САР нефть Претендент на пост президента США Тулси Габбард обвинила Дональда Трампа в желании украсть у Сирии нефть. В интервью одному из телеканалов она заявила, что американские военные должны защищать свой народ, а нынешний глава Белого дома изменил курс. Он использует армию для охраны нефтяных месторождений в республике. Стоит отметить, что недавно Вашингтон заявил, что планирует оборонять захваченные территории с черным золотом. Нефтяные поля в Сирии США заняли под предлогом борьбы с запрещенной в России организацией ИГИЛ. Но там они незаконно добывают природные ресурсы.