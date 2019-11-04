В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского

Киев, 4 ноября. Президента Украины Владимира Зеленского хотят свергнуть, заявила бывший руководитель министерства юстиции страны Елена Лукаш в эфире телевизионного канала «112 Украина».

По словам экс-министра, в этом задействованы некоторые силы из политической элиты, которые хотят лишить власти действующего главу государства, а для этого у них есть причина: разведение сил в Донбассе. Она особо подчеркнула, что миротворческий процесс можно трактовать как «капитуляцию».

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт», — указала Лукаш, добавив, что у шестого президента Украины «нет силовиков».

Кроме того, она оценила результаты работы новой власти. По ее словам, социальная составляющая не улучшилась, а экономическая и вовсе ухудшилась.

Напомним, 1 октября текущего года контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера». По ней закон об особом порядке местного самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на систематической основе после опубликования отчета мониторинговой миссии ОБСЕ об их итогах».

Помимо этого, стороны договорились возобновить разведение сил в районе села Петровское и города Золотое с 7 октября, но этого не случилось. Отвод сил в районе Золотого стартовал лишь 29 октября, в Петровском такой же процесс запланирован на 4 ноября.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о старте разведения войск в Золотом. Украинский министр пояснил, что власти страны задержали отведение сил, так как все действия должны были проверить и подтвердить в наблюдательной миссии.