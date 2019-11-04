Гаспарян напомнил, что США многие годы подогревали «карманных» курдов-террористов в Сирии

Москва, 4 ноября. Политолог и журналист Армен Гаспарян не исключил, что террористический акт в Тель-Абьяде могли совершить курдские бандформирования. При этом, по его мнению, в Сирии идет самая настоящая война, а при современной войне терроризм становится одним из главных факторов.

Как отметил Гаспарян, террористическую деятельность курдских сил в течение многих лет «подогревали США».

«Оружия в регионе много, экстремистов много, а для того, чтобы там перестали производиться теракты, необходима полная победа сил Асада и фильтрация «чудесных» экс-муниципальных депутатов», — передает «Ньюинформ» слова специалиста.

Он также не исключил, что турецкие власти возобновят антитеррористическую операцию против курдских формирований.

Напомним, на сочинских переговорах 22 октября президент Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум о взаимопонимании, включающий 10 пунктов. В одном из них указывается, что турецкая армия совместно с российской военной полицией будут патрулировать северо-восточные территории Сирийской Арабской Республики, а также координировать отвод курдских сил из зоны безопасности. Позже турецкий президент предупредил, что Анкара начнет новую операцию, если курды-боевики не выполнят свои обязательства. По итогам встречи двух лидеров глава МИД России Сергей Лавров заявил о прекращении военной операции Анкары в Сирии.