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McDonald’s уволила президента компании из-за нарушения корпоративной этики

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McDonald’s уволила президента компании из-за нарушения корпоративной этики

Чикаго, 4 ноября. Американская корпорация McDonald's объявила об увольнении президента и члена совета директоров компании Стива Истербрука по причине его романа с подчиненной в нарушение корпоративной этики. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе.

«Корпорация McDonald's объявила, что ее совет директоров назначил Криса Кемпдзински своим президентом и главным исполнительным директором, решение вступает в силу незамедлительно», — следует из сообщения.

Отмечается, что совет директоров корпорации принял соответствующий вердикт из-за президента, который «показал неумение здраво мыслить» на фоне недавнего начала его близких отношений с одной из подчиненных, передает RT.

В марте сообщалось, что голливудский режиссер Джеймс Ганн, отправленный в отставку из киностудии Walt Disney Studios после некорректных высказываний о педофилии, снова принят на работу в ту же компанию.

Ранее американская прокуратура сняла все обвинения с американского актера и продюсера Кевина Спейси, которого подозревали в неприличном поведении и сексуальных домогательствах.

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