Жириновский заявил, что украинцы не желают иметь свое государство

Москва, 4 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что граждане Украины не хотят иметь свое государство. Таким мнением депутат Государственной думы поделился в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал на то, что Украина потеряла практически половину населения за 28 лет своей независимости. При этом в советский период после Великой Отечественной войны численность населения очень быстро достигла довоенных отметок. Жириновский объяснил это тем, что в то время люди хотели жить, невзирая на все имеющиеся проблемы.

«Сами украинцы не хотят Украины!» — написал он.

По его мнению, такую позицию разделяют как политические круги Украины, так и украинские граждане.

Напомним, в сентябре текущего года Жириновский высказал мнение, что Украину и Белоруссию пришла пора воссоединить с Российской Федерацией в качестве единого государства. Председатель ЛДПР заверил, что Белоруссия расцветет, когда присоединится к России. Кроме того, он напомнил, что исторически Россия включала Великороссию и Малороссию. При этом он указал на то, что после объединения двух государств никто не должен ограничивать свободу людей, запрещая им свободно общаться на своих языках.