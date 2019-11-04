Претендент на пост президента США обвинила Трампа в желании украсть у Сирии нефть

Вашингтон, 4 ноября. Конгрессвумен Тулси Габбард от штата Гавайи заявила, что президент США Дональд Трамп преследует цель захватить нефтяные месторождения, принадлежащие народу Сирии.

Об этом Габбард, являющаяся претендентом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии, рассказала в эфире телеканала Fox News.

«Задача, поставленная перед нашими войсками, заключается в обеспечении безопасности американского народа и национальной безопасности США. Трамп изменил курс: если раньше он выступал за возвращение американских войск из Сирии на родину, то сейчас он хочет оставить их в Сирии не для того, чтобы бороться с ИГ1 (запрещена в РФ — прим. ФАН), а для охраны нефтяных месторождений, не принадлежащих США. Они принадлежат сирийскому народу», — отметила политик.

Габбард назвала ситуацию примером того, что в Сирии с 2011 года происходит захват источников ресурсов и энергии, которые нужны, чтобы налаживать жизнь в стране.

«Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую не надо было и начинать и которую нужно прекратить немедленно», — заявила она.

Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что Вашингтон не намерен выводить войска из Сирии и планирует оборонять захваченные сирийские нефтяные месторождения от любых сил, пытающихся заявить на них свои права.

Соединенные Штаты заняли нефтяные поля в Сирии под предлогом борьбы с ИГ, но фактически занимаются там незаконной добычей нефти рука об руку с террористами, вывозя ее за пределы Сирийской Арабской Республики. По данным Минобороны РФ, доход от нелегальной добычи ресурсов может составлять не менее 30 миллионов долларов ежемесячно.

1 Организация запрещена на территории РФ.