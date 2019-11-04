Климкин призвал сделать из Украины державу назло всем

Киев, 4 ноября. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал построить из страны державу назло всем, кто не верит в нее.

Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп ненавидит Украину. Как пишут «Известия», бывший министр отметил, что не готов оценивать, насколько правдиво это утверждение, но не исключает, что лидеры России и Соединенных Штатов вообще не считают Украину страной.

«Пусть не верят в нас. Главное, чтобы мы поверили в себя. Давайте назло и на удивление всем, кто не верит в нас, построим державу. И тогда говорить будем мы», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что сотрудники администрации президента США рассказали о ненависти Трампа к Украине. В мае нынешнего года в разговоре с одним из источников Washington Post Трамп заявил, что украинские власти «вступили в сговор с демократами», якобы пытаясь «уничтожить» его. Таким образом американский лидер отреагировал на предложение оказать помощь Украине после победы Зеленского на выборах. Глава Минэнерго США Рик Перри попытался переубедить Трампа, указав, что речь идет о новом украинском президенте, но тот остался при своем мнении, отметив, что «они ужасные, коррумпированные люди».

Собеседники газеты назвали ненависть главы Белого дома к Украине «укоренившейся, неразумной и, вероятно, имеющей необратимый характер».

В 2017 году Трамп намеревался провести первую встречу с занимавшим в тот момент пост главы Украины Петром Порошенко. В ходе брифинга, который для американского лидера провели в преддверии переговоров, тот заявил, что Украина «не является настоящей страной», всегда была частью России и «полностью коррумпирована».