Украинский военный пожаловался на качество питания в ВСУ

Киев, 4 ноября. Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.

На своей странице в Facebook Гром напомнил, что год назад уже жаловался на качество питания в украинской армии.

«Прошел год, поменялась власть (как того хотел простой народ), армию уже не обворовывают, но… Министерство обороны проиграло суды с самими честными поставщиками, которых устранила «шоколадная власть» в свое время, и теперь солдат кормят как до «преступной реформы», — отметил он.

Гром задается вопросом, куда уходят средства, предназначенные для поставки продуктов питания в воинские части на территории Украины.

«Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5 процента не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, будет скоро кормить чужую», — резюмировал военный.

Пользователи соцсети выразили недоумение по поводу сложившейся в ВСУ ситуации. Некоторые посоветовали отправить фотографии, выложенные Громом, в группы фанатов президента Украины Владимира Зеленского. Многие отметили, что армия питалась лучше во времена предыдущего руководителя страны Петра Порошенко.

«Разве только питание? А военные заказы? Заводы, работавшие в три смены, переходят на трехдневку», — отметила Любовь Хорошилова.

«Позорище главнокомандующему этой армии», — добавила Любовь Галенко.

Впрочем, нашлись и те, кто указал, что питание в каждой конкретной части зависит не от руководителей страны, а от ее командира.