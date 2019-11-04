Российские наблюдатели совершат полеты над Италией и Германией

Москва, 4 ноября. Российские наблюдатели совершат инспекционные полеты над Италией и Германией в рамках договора по открытому небу.

По словам руководителя Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, полеты начнутся в понедельник, для наблюдения будет использоваться российский самолет Ту-154м ЛК-1.

«Наблюдательный полет над Германией будет выполняться с аэродрома открытого неба Кельн/Бонн. Максимальная дальность полета составит 1300 км», — рассказал он.

Рыжков отметил, что полет будет осуществляться по заранее согласованному маршруту. На борту будут присутствовать германские специалисты, в обязанности которых входит контроль над использованием аппаратуры и соблюдением положений договора.

В этот же период российский самолет АН-30Б совершит наблюдательные полеты над территорией Италии. Максимальная дальность полета, который будет осуществляться с аэродрома Чампино, составит 2015 км.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в ОБСЕ, с целью укрепления доверия между странами и контроля за военной деятельность.

Документ предусматривает возможность совершать облеты территорий подписавших его стран. На сегодняшний день к договору присоединились 30 государств. Россия ратифицировала его в мае 2001 года.