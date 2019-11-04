Эксперт уверен, что курдские боевики продолжат провокации на северо-востоке Сирии

Москва, 4 ноября. Эксперт по геополитике Константин Соколов заявил, что курды-террористы продолжат деятельность по дестабилизации обстановке в районе сирийско-турецкой границы.

В субботу в результате теракта в сирийском городе Телль-Абъяд, который находится под контролем турецкой армии, произошел теракт. В результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 15 человек, около 30 получили ранения. По мнению Соколова, курдские боевики, которые, по версии Турции, причастны к теракту, продолжат провокации в регионе с целью спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

«Думаю, такие провокации будут регулярно происходить. Потому что США вроде бы отвернулись от курдов, там было много зависимых от них людей. Сейчас важен не сам результат теракта, а важно сорвать начавшийся без участия США политический процесс. Теперь от Турции нужны выдержка и трезвые действия. Один теракт не вызовет возобновления полномасштабной военной операции, но такие теракты будут продолжаться», — приводит слова эксперта издание «Слово и дело».

Соколов отметил, что политическое урегулирование в Сирии может «хронически затянуться» из-за подобных провокаций, но они едва ли приведут к возобновлению турецкой военной операции до тех пор, пока курдские террористы не вторгнутся в 30-километровую «зону безопасности». Эксперт указал также на то, что среди главарей курдских вооруженных формирований наметился глубокий раскол.

«В самый важный момент американцы бросили их. А нужно понимать, что со своими амбициями курды рассорились со всеми соседними народами и могли надеяться только на помощь «заокеанского дяди». Очевидно, что эти амбиции никуда в одночасье не денутся. Поэтому часть курдского руководства снова готова налаживать отношения с американцами», — заявил Соколов.

Эксперт считает, что судьба курдских банд будет зависеть от того, захотят ли США использовать их для контроля за сирийскими нефтяными полями или предпочтут обойтись без них, чтобы не делиться доходами от незаконной добычи и контрабанды нефти.

Операция Турции «Источник мира» началась 9 октября, ее целью была зачистка приграничной территории от курдских банд, оккупировавших этот район на севере Сирии в ходе войны и установивших здесь свои порядки. Курдские боевики грабили и убивали коренных жителей — арабов-суннитов, а также организовали «коридоры» для поддержки признанной в Турции террористической организацией «Рабочей партии Курдистана».

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании. Одним из пунктов стал ввод российской военной полиции и сирийских пограничников в приграничные районы за пределами зоны операции «Источник мира».