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Apple предупредила о проблемах в работе старых iPad и iPhone

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Apple предупредила о проблемах в работе старых iPad и iPhone

Москва, 4 ноября. Корпорация Apple предупредила, что владельцы старых iPhone и iPad с понедельника начнут испытывать проблемы с системой определения местонахождения.

Как отмечается на официальном сайте Apple, речь идет о моделях планшетов и смартфонов, выпущенных до 2012 года. Проблема будет связана с переносом времени GPS, который начал влиять на сторонние продукты с поддержкой геопозиционирования с апреля нынешнего года. Сообщается, что перенос времени GPS начнет оказывать влияние на гаджеты Apple с трех часов ночи понедельника по московскому времени.

В корпорации предупредили, что всем владельцам iPad и iPhone необходимо обновить программное обеспечение, иначе они могут потерять доступ к App Store, iCloud и другим сервисам, работа которых привязана к дате и времени.

Apple предупредила о проблемах в работе старых iPad и iPhone

Пользователей iPhone 5 предупредили также, что если программное обеспечение не будет обновлено до 3 ноября, в последующем для обновления необходимо будет создать резервную копию данных для их дальнейшего восстановления с помощью Mac или компьютера с операционной системой Windows, поскольку обновление «по воздуху» и резервное копирование iCloud не будут работать.

Проблема затронет всех владельцев iPhone 4s, iPhone 5, iPad со второго по четвертое поколение, а также iPad «мини» первого поколения. Обновление программного обеспечения не требуется для тех устройств, в которых нет сотового модуля.  

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Источник: РИА Новости
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