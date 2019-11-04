Посольство РФ в Великобритании раскритиковало Би-би-си за съемки фильма про Скрипалей

Лондон, 4 ноября. Посольство России в Лондоне раскритиковало Би-би-си за съемки фильма о мнимом отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом журналистам сообщил один из сотрудников посольства, комментируя сообщения СМИ о том, что Би-би-си приступила к съемкам трехсерийного художественного фильма.

«Британские журналисты вместо того, чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах. Это не только не помогает установлению истины, но и закрепляет в общественном сознании не подкрепленные доказательствами политизированные версии британских властей», — заявил он.

Дипломат отметил, что художественная кинокартина не сможет заменить полноценного расследования инцидента в Солсбери.

Напомним, весной прошлого года британские СМИ сообщили о том, что Сергей и Юлия Скрипали были якобы отравлены в британском городе Солсбери. Лондон незамедлительно заявил о «российском следе» в преступлении и обвинил в его совершении двух граждан РФ, которые в день «отравления» находились в Великобритании. Позже мужчины рассказали, что были в Солсбери в качестве туристов и никак не связаны со спецслужбами.

Москва неоднократно опровергала все обвинения, требуя представить доказательства и результаты расследования. МИД РФ сообщал, что британские правоохранители не отвечают на запросы по делу об отравлении Скрипалей и не идут на сотрудничество в проведении полноценного следствия.