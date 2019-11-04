Названа наиболее опасная страна ЕС

Москва, 4 ноября. Евростат подсчитал количество правонарушений в европейский странах, самым опасным государством была признана Бельгия.

По данным Евростата, за период с 2011 по 2017 год в Евросоюзе на четверть снизилось количество ограблений — с 522 тыс. до 396 тыс. При этом количество нападений за один лишь 2017 год в странах Европы превысило 1,1 млн.

Как пишут «Известия», по количеству правонарушений на 100 тыс. населения лидирует Бельгия с показателем в 167 преступлений. На втором месте Франция (150 правонарушений), на третьем — Испания, где на 100 тыс. граждан приходится 144 нарушения закона. В списке оказались также Англия и Португалия — 132 и 115 правонарушений соответственно.

Наиболее низкий уровень преступности зафиксирован в Словакии и Венгрии (по 9 преступлений), в Румынии (16), Эстонии и Чехии (по 15 правонарушений).

Отмечается, что страны Прибалтики безоговорочно лидируют по числу убийств. Так, в Латвии этот показатель составляет 5,6, в Литве 4, в Эстонии 2,2. Самые безопасные в этом отношении страны — Люксембург (0,3), а также Чехия, Италия и Австрия.

Ранее RT сообщил, что ученые назвали наиболее безопасные места на Земле в случае мировой эпидемии. Спрятаться от заражения вирусами проще всего оказалось в Австралии, Новой Зеландии и Исландии.