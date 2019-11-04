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Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина

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Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина

Москва, 4 ноября. Пираты у берегов Бенина напали на норвежское судно MV Bonita, принадлежащее компании JJ Ugland, и похитили девять членов экипажа.

Сообщение о нападении на судно, стоявшее на якоре у города Котону, расположенного в южной части Бенина, появилось на сайте компании.

«Наше крупнотоннажное судно MV Bonita было захвачено пиратами рано утром в субботу у побережья Бенина. Девять членов экипажа были похищены с судна, ожидавшего очереди на разгрузку. Семьи моряков проинформированы о случившемся. В интересах безопасности похищенных членов экипажа JJ Ugland не будет давать никаких комментариев относительно сложившейся ситуации», — сказано в сообщении.

В компании не уточнили, граждане каких государств были похищены пиратами. Оставшиеся на борту моряки сообщили о случившемся местным властям, после чего судно прибыло в порт Котону.

Ранее RT сообщил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, произошедшего в августе нынешнего года. Тогда были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян.    

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Источник: РИА Новости
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