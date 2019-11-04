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Россия

Поддержку первичного звена здравоохранения в РФ назвали личной заслугой Путина

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Поддержку первичного звена здравоохранения в РФ назвали личной заслугой Путина

Москва, 4 ноября. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что поддержка первичного звена здравоохранения в РФ является личной заслугой президента России Владимира Путина.

В минувший четверг, 31 октября, Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития здравоохранения. По итогам совещания стало известно, что финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения в России в рамках соответствующего национального проекта будет увеличено на 550 миллиардов рублей.

«Тематика поддержки здравоохранения инициирована лично президентом. Это по результатам прямой линии, по результатам общения с гражданами. Он очень остро чувствует проблему первичного звена в частности, здравоохранения в целом», — заявил в эфире Первого канала Воскресенский.

Как сообщает «Газета.ру», 90% финансовых обязательств по модернизации первичного звена здравоохранения в России в ближайшие пять лет возьмет на себя федеральный центр.  

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Источник: ТАСС
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