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Российский композитор Владлен Неплох скончался в Петербурге

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Российский композитор Владлен Неплох скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 ноября. Известный российский музыкант, композитор Владлен Неплох скончался в Петербурге на 84-м году жизни.

О смерти музыканта сообщили в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, где Неплох заведовал музыкальной частью.

«С большой скорбью сообщаем, что сегодня скончался Владлен Шмеркович Неплох. С 1985 года работал в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской в оркестре, с 1996 года — заведующим музыкальной частью. Он был известным джазовым музыкантом, играл в петербургских оркестрах, в том числе в знаменитом оркестре Вайнштейна. Он сделал музыкальное оформление ко многим спектаклям репертуара, прекрасно чувствуя драматический материал. Скорбим», — говорится в сообщении театра.

Играть в профессиональных джазовых коллективах Неплох начал с 19-летнего возраста. В конце 80-х годов прошлого века начал преподавать по классу бас-гитары в Школе искусств имени Ростроповича.

За годы работы в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской стал автором музыкального оформления десятков спектаклей.

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Источник: ТАСС
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