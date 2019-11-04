Трамп заявил, что уверен в своей победе на грядущих выборах президента США

Вашингтон, 4 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что «совершенно уверен» в своей победе на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

Об этом Трамп рассказал журналистам во время традиционного общения с прессой на Южной лужайке Белого дома. Президента США спросили о том, как он оценивает свои шансы на переизбрание на второй срок.

«Совершенно уверен. У нас все очень хорошо, судя по опросам. Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет об этом говорить, это лживые СМИ и демократы, которые и работают на эти СМИ», — заявил Трамп.

Предвыборная кампания в США стартует 3 февраля будущего года. В штате Айова пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избраны кандидаты на местные конференции демократов и республиканцев, затем на конференции на уровне штата, после этого — на партийные съезды на национальном уровне. Первичные выборы состоятся 11 февраля в штате Нью-Гемпшир, они отличаются от собраний тем, что на них будут избраны делегаты на национальный партийный съезд.

Имя соперника Трампа на президентских выборах станет известно по результатам национального съезда Демократической партии, который состоится в середине июля в Милуоки (штат Висконсин). Республиканская партия проведет свой национальный съезд в конце августа 2020 года в Северной Каролине.

Одним из наиболее вероятных конкурентов действующего президента США эксперты называют демократа Джо Байдена, с чьим именем связан скандал, приведший к инициации процедуры импичмента Трампа.

Как пишет «Газета.ру», представители Демократической партии обвиняют Трампа в попытке оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. По их версии, глава Белого дома пытался заставить своего украинского коллегу начать расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, ранее работавшего на Украине в компании Burisma. Расследование по этому факту началось 31 октября после того, как палата представителей приняла соответствующую резолюцию.