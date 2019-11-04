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Трамп заявил, что уверен в своей победе на грядущих выборах президента США

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Трамп заявил, что уверен в своей победе на грядущих выборах президента США

Вашингтон, 4 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что «совершенно уверен» в своей победе на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

Об этом Трамп рассказал журналистам во время традиционного общения с прессой на Южной лужайке Белого дома. Президента США спросили о том, как он оценивает свои шансы на переизбрание на второй срок.

«Совершенно уверен. У нас все очень хорошо, судя по опросам. Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет об этом говорить, это лживые СМИ и демократы, которые и работают на эти СМИ», — заявил Трамп.  

Предвыборная кампания в США стартует 3 февраля будущего года. В штате Айова пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избраны кандидаты на местные конференции демократов и республиканцев, затем на конференции на уровне штата, после этого — на партийные съезды на национальном уровне. Первичные выборы состоятся 11 февраля в штате Нью-Гемпшир, они отличаются от собраний тем, что на них будут избраны делегаты на национальный партийный съезд.

Трамп заявил, что уверен в своей победе на грядущих выборах президента США

Имя соперника Трампа на президентских выборах станет известно по результатам национального съезда Демократической партии, который состоится в середине июля в Милуоки (штат Висконсин). Республиканская партия проведет свой национальный съезд в конце августа 2020 года в Северной Каролине.

Одним из наиболее вероятных конкурентов действующего президента США эксперты называют демократа Джо Байдена, с чьим именем связан скандал, приведший к инициации процедуры импичмента Трампа.

Как пишет «Газета.ру», представители Демократической партии  обвиняют Трампа в попытке оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. По их версии, глава Белого дома пытался заставить своего украинского коллегу начать расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, ранее работавшего на Украине в компании Burisma. Расследование по этому факту началось 31 октября после того, как палата представителей приняла соответствующую резолюцию.

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Источник: ТАСС
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