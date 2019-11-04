Армия Сирия создает укрепления на севере провинции Хасака

Дамаск, 4 ноября. Сирийские правительственные войска направили подкрепление на север провинции Хасака Сирийской Арабской Республики. САА создают здесь оборонительные рубежи. Об этом сообщает агентство SANA.

Издание отмечает, что правительственные войска контролируют участок протяженностью 60 километров от поселения Эль-Агайбеш до Савами-Алия. Вокруг города Телль-Тамер они занимают огневые позиции.

SANA отмечает, что местные жители тепло встречают армию Сирии и национальные флаги страны. 22 октября Турция и Сирия согласовали меморандум по Сирии. Документ подписали президенты стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Москва и Анкара договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР. По условиям соглашения курдских боевиков обязали покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией на протяжении 150 часов. После этого российские и турецкие военнослужащие приступили к совместному патрулированию. RT отмечает, что условия меморандума выполняются.

Ранее эксперт высказал мнение, что курдские бандформирования продолжат агрессивные действия на северо-востоке Сирии.