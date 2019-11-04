Военная полиция РФ проводит патрулирование на севере Сирии по двум маршрутам

Дамаск, 4 ноября. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военная полиция РФ продолжает патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы.

По словам Боренкова, патрулирование осуществляется по двум маршрутам, проложенным на севере Сирии вдоль сирийско-турецкой границы.

«Российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлы — Дейруна-Ага провинции Хасака и Кобани — Шиух-Фаукани провинции Алеппо», — рассказал генерал-майор.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании. Одним из пунктов стал ввод военной полиции ВС РФ и сирийских пограничников в приграничные районы за пределами зоны проведения операции «Источник мира».

Российские и сирийские подразделения должны были способствовать выводу курдских вооруженных формирований из 30-километровой зоны вдоль границы, после чего РФ и Турция начали патрулирование территорий к западу и востоку от района проведения турецкой операции, кроме города Камышлы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что лидер американских демократов Джо Байден обвинил президента США Дональда Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке.