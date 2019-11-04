Трамп высказался об отношениях с Россией и Украиной

Вашингтон, 4 ноября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о своих отношениях с Россией и Украиной.

Хозяин Белого дома высоко оценил взаимодействие с обеими станами. Американский лидер также похвалил себя за коммуникабельность.

«Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими странами — прим. ФАН)», — цитирует Газета.ru.

Глава Соединенных Штатов напомнил, что в сентябре Киеву и Москве удалось договориться об обмене пленными. Он выразил надежду, что этот шаг поможет наладить странам двусторонние отношения.

Ранее бывший депутат Рады Владимир Олейник объяснил природу негативного, по его мнению, отношения Трампа к Украине. Политик напомнил, что в ходе избирательной кампании в США киевские власти сделали очевидную ставку на ее оппонента будущего президента.

«Тогдашний украинский президент Петр Порошенко, а также министр иностранных дел Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый тесно и почти в открытую сотрудничали со штабом Хиллари Клинтон», — сказал Олейник.

Экс-депутат Рады также напомнил об отказе Трампа встречаться с действовавшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко. По мнению политика, американский лидер приложит усилия для того, чтобы довести до логического завершения расследование сомнительной деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена на Украине.

«Я уверен, что рано или поздно все эти дела все-таки будут доведены до логического финала, который для Украины будет очень плачевным», — заключил Олейник.

В свою очередь, Джо Байден обвинил Трампа в отсутствии внятной политики в Сирии, передает RT.