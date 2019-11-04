Корабли НАТО ушли из порта Одессы, пишут СМИ

Одесса, 4 ноября. Противоминная группа кораблей НАТО покинула одесский порт, сообщают украинские издания.

Четыре минных тральщика НАТО вышли из порта Одессы в воскресенье. Сообщается, что румынский корабль ROS Lt. Lupu Dinescu через некоторое время был вынужден лечь на обратный курс, поскольку резко ухудшилось состояние одного из моряков.

Капитан принял решение вернуться в Одессу, чтобы члену экипажа оказали медицинскую помощь. Моряка доставили в одесский окружной госпиталь, его жизнь находится вне опасности.

Противоминная группа кораблей НАТО прибыла в Одессу 29 октября на семь дней, в это время в украинском портовом городе находился с визитом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Кроме румынского тральщика, в группу входят испанский, болгарский и итальянский корабли.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила НАТО в эскалации напряженности на Украине, в том числе путем обещаний, что Североатлантический альянс «всегда будет» на стороне Киева.