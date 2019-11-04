Запах шашлыков вдохновил Горана Бреговича на покупку дома в Крыму

Симферополь, 4 ноября. Музыкант Горан Брегович захотел купить дом в Крыму, почувствовав запах местных шашлыков. Балканец прибыл на полуостров, чтобы дать концерт в Симферополе. Сразу после прибытия композитор отметил хорошую атмосферу.

«Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками — я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие», — сказал Брегович.

На уточняющий вопрос журналиста о том, где именно Горан хочет купить дом, югослав затруднился ответить. Он сказал, что должен присмотреться, передает РИА Новости.

Следует отметить, что Горан Брегович уже давал концерты в Крыму. В апреле 2015 года знаменитый певец выступил в Севастополе. В связи с этим киевские власти заявили о намерении не впускать Бреговича на Украину.

«Мы предлагаем правоохранительным органам обратить внимание на этот визит и принять соответствующее решение», — заявили в МИД Украины.

В мае этого же года у балканца был запланирован концерт в Киеве. Однако мероприятие было отменено по инициативе организатора.

Ранее известный музыкант Эмир Кустурица рассказал о глубинных связях, объединяющих Россию и Сербию.

«Сербия и Россия связаны не только экономически и культурно. Это что-то большее, это на уровне крови. И это самое «что-то» не дает обоим народам делать полностью то, что хочет Запад. И нужно понимать, что неприсоединение к антироссийским санкциям — это все, что сербы могут для России сделать», — цитирует Газета.ru.

Музыкант выразил надежду, что Белград не присоединиться к ограничительным мерам против Москвы.