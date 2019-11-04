Названо место в России с максимальной тепловой аномалией

Москва, 4 ноября. Гидрометцентр сообщил, что на Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле в октябре зафиксированы рекордные для РФ отклонения средних температур.

По данным ведомства, в октябре в Арктике зарегистрированы рекордные превышения средних для этого времени температур за всю историю метеонаблюдений.

«Самые крупные положительные аномалии сформировались в арктическом регионе. На Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле они составили +8 и более градусов», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее стало известно, что температуры в октябре по России в среднем на два градуса превышали климатическую норму.

Как пишет «Газета.ру», во вторник, 5 ноября, погода в Москве может установить температурный рекорд, который превзойдет результат столетней давности. В российской столице в этот день воздух может прогреться до +13 градусов.