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Песков рассказал, в каком случае Путин готов встретиться в нормандском формате

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Песков рассказал, в каком случае Путин готов встретиться в нормандском формате

Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин готов ко встрече в нормандском формате в случае срочной необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на телеканале «Россия 1».

«Он (президент России Владимир Путин  — прим. ФАН) ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата», — сказал Песков.

Нормандский формат по урегулированию конфликта в Донбассе сформировался в июне 2014 года. В состав так называемой «нормандской четверки» входят представители Украины, Германии, Франции и России. Первая дискуссия прошла на уровне глав государства. В дальнейшем взаимодействие продолжилось на уровне глав министерств иностранных дел.

Ранее в МИД Украины заявили, что дата новой встречи зависит от России. Об этом писала RT.

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