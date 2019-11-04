Песков рассказал, как будут расходоваться государственные деньги

Москва, 4 ноября. Россия должна эффективно расходовать деньги, которые направляются на сферу здравоохранения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, государство выделяет на медицину значительные средства. Он отметил, что на протяжении последних двух месяцев президент РФ Владимир Путин провел три совещания по вопросам здравоохранения.

«В результате нацпроектов был сделан существенный прорыв в медицине в начальном звене. Но прошло больше 10 лет, и, наверное, с сожалением можно признать, что, по всей видимости, система просто не так отлажена, чтобы самообновляться», — сказал Песков.

Ранее Путин призвал руководителей медицинских учреждений «не плакаться» из-за финансовых сложностей. Глава государства призвал объективно проанализировать причины возникновения задолженностей.